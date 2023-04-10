Ученые сообщили об аномально быстром росте уровня моря на юго-востоке США

Уровень моря вдоль юго-восточного побережья США и побережья Мексиканского залива быстро повышается. Об этом сообщает Тулейнский университет.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В среднем, по оценке Зёнке Дангендорфа и его коллег, с 2010 года уровень воды в этих региона повышался на полдюйма в год.

"Эти темпы беспрецедентны по крайней мере для XX века, и они в три раза выше, чем в среднем по миру за тот же период", - говорит ученый.

К таким выводам ученые пришли, скомбинировав результаты полевых наблюдений с данными спутниковых снимков. При этом авторы не смогли объяснить настолько быстрое повышение, несмотря на анализ множества факторов, в том числе вертикального движение суши, потери массы льда и динамики атмосферного давления. Во многом на это влияет потепление вод, что приводит к незначительному (для глаза) увеличению их объема. В целом зона аномального повышения уровня моря простирается от Северной Каролины до Карибского моря, затрагивая почти весь юго-восток США.

По мнению авторов работы, настолько резкое повышение уровня моря связано с наложением антропогенных факторов на природный пик, связанный с естественными погодными колебаниями. В ближайшие десятилетия темпы должны вернуться в норму, как предсказывают климатические модели.