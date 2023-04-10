Российские ученые нашли «поедающие» нефть бактерии

В Японском море обнаружены способные разрушать нефтяные соединения бактерии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного федерального университета.

В пресс-службе пояснили, что специалисты Института мирового океана ДВФУ в ходе обширного исследования выявили бактерии, способные в условиях низких температур разрушать различные соединения нефти.

Особые «вкусовые предпочтения», уточнили в научном учреждении, удалось выявить у 12 видов бактерий, в том числе у Lechevaleria flava.

По мнению ученых, расшифровка генома у этих организмов позволит точнее понимать специфику работы генов и ферментов, участвующих в процессе разложение углеводородов.

Магистрантка ИМО Ангелина Медведева пояснила, что специалисты поставили себе цель выявить наиболее «активных естественных нефтедеструкторов».

Кроме того, дальневосточные ученые планируют разработать технологии мониторинга загрязнения морских вод различными нефтепродуктами, резюмировали в ДВФУ.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили нефтедеструкторов на дне Марианской впадины.