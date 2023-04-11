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17 минут назад

Бактерии, способные разрушать нефть, найдены в Японском море

Мир24

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили бактерии, способные разрушать нефть. Микроорганизмы обитают в водах Японского моря, сообщает пресс-служба вуза.

В Японском море найдены бактерии, способные разрушать нефть
Фото: Мир 24Мир 24

Бактерии оказались способны разрушать различные соединения нефти в условиях низких температур. Данные свойства выявили у 12 видов, в том числе Idiomarina maritima, Gracilibacillus massiliensis,Lechevaleria flava и Jeotgalibacillus marinus.

Ученые намерены провести расшифровку генома бактерий и выявить гены, ответственные за деградацию углеводородов. Они отметили, что на данном этапе не планируют заниматься редактированием генома, главная задача – определить наиболее активных разрушителей нефти.

В дальнейшем полученные данные могут стать основой для новых методов мониторинга нефтяных загрязнений и очистки морских вод.

Ранее стало известно, что древние бактерии способны поглощать углекислый газ. Речь идет о цианобактериях – водных фотосинтезирующих организмах.

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