В Японском море найдены бактерии, способные разрушать нефть

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили бактерии, способные разрушать нефть. Микроорганизмы обитают в водах Японского моря, сообщает пресс-служба вуза.

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Бактерии оказались способны разрушать различные соединения нефти в условиях низких температур. Данные свойства выявили у 12 видов, в том числе Idiomarina maritima, Gracilibacillus massiliensis,Lechevaleria flava и Jeotgalibacillus marinus.

Ученые намерены провести расшифровку генома бактерий и выявить гены, ответственные за деградацию углеводородов. Они отметили, что на данном этапе не планируют заниматься редактированием генома, главная задача – определить наиболее активных разрушителей нефти.

В дальнейшем полученные данные могут стать основой для новых методов мониторинга нефтяных загрязнений и очистки морских вод.