В Японском море найдены бактерии, способные разрушать нефть

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили бактерии, способные разрушать нефть. Микроорганизмы обитают в водах Японского моря, сообщает пресс-служба вуза.
Бактерии оказались способны разрушать различные соединения нефти в условиях низких температур. Данные свойства выявили у 12 видов, в том числе Idiomarina maritima, Gracilibacillus massiliensis,Lechevaleria flava и Jeotgalibacillus marinus.
Ученые намерены провести расшифровку генома бактерий и выявить гены, ответственные за деградацию углеводородов. Они отметили, что на данном этапе не планируют заниматься редактированием генома, главная задача – определить наиболее активных разрушителей нефти.
В дальнейшем полученные данные могут стать основой для новых методов мониторинга нефтяных загрязнений и очистки морских вод.
Ранее стало известно, что древние бактерии способны поглощать углекислый газ. Речь идет о цианобактериях – водных фотосинтезирующих организмах.