Инсайдер: Samsung Galaxy Z Flip 5 получит улучшенный внешний экран

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5 получит внешний экран с большей диагональю, чем у модели текущего поколения. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил известный инсайдер, выступающий под псевдонимом Ice Universe.

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По данным информатора, Galaxy Z Flip 5 будет весить 187 граммов, получит внутренний экран диагональю 6,7 дюйма и внешний экран диагональю 3,4 дюйма. Для сравнения: Z Flip 4 имеет такие же параметры, за исключением диагонали внешнего экрана – у смартфона текущего поколения она равна всего 1,9 дюйма.

Вместе с тем Ice Universe раскрыл и некоторые характеристики Galaxy Z Fold 5. Большой складной смартфон Samsung образца 2023 года будет весить 254 грамма, получит внутренний экран диагональю 7,6 дюйма и внешнюю матрицу на 6,2 дюйма. В данном случае параметры экранов в смартфонах текущего и будущего поколения полностью совпадают, а вес — нет. Galaxy Z Fold 4 весит немного больше – 263 грамма. За счет чего было достигнуто снижение массы Galaxy Z Fold 5, не сообщается.

Ожидается, что Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5 будут представлены осенью текущего года.