На дне Тихого океана нашли неизвестный оазис теплой воды

Ученые из Вашингтонского университета обнаружили в глубине Тихого океана скопление теплой жидкости, которая по химическому составу отличалась от окружающих вод. Она поднималась с морского дна примерно в 80 км от побережья Ньюпорта, штат Орегон.

Уникальный подводный источник назвали оазисом Пифии. Исследования показали, что запасы воды залегают в четырех километрах под морским дном на границе тектонических плит.

Жидкость оказалась на девять градусов Цельсия теплее окружающей воды. Как показали расчеты, она поступает из разлома Каскадия, где температура достигает 150-250 градусов.

Ученые рассказали, что такие протечки возникают вблизи вертикальных разломов, пересекающих зону субдукции Каскадия. Потеря жидкости снижает давление между частицами осадочных пород и увеличивает трение между океанической и континентальной плитами. В результате может возникнуть напряжение, которое приведет к разрушительному землетрясению.

По словам исследователей, раньше они знали о таких зонах протечек только теоретически и лишь сейчас смогли обнаружить одну из них в океане. Открытие сделали случайно – исследовательский корабль задержался на маршруте из-за погодных условий, и гидролокатор выявил странные столбы пузырьков примерно в 5,4 км под поверхностью океана. После этого для изучения данного явления был направлен подводный робот, сообщает Science Advances.

«Оазис Пифии представляет собой редкое окно в процессы, происходящие глубоко под морским дном, и его химический состав предполагает, что жидкость поступает от стыка границ плит», – рассказали участники исследовательской группы.