Биологи не смогли определить точный размер доисторических гигантских "панцирных рыб"

Анализ размеров челюстей современных акул не позволил предсказать размер тела доисторических плактодерм. Об этом сообщает PeerJ.

Плакодермы - это вымерший класс морских позвоночных, их устаревшее название - "панцирные рыбы". Эти хищники населяли океаны Земли примерно 435—360 млн лет назад, самые крупные виды достигали в длину 9-10 метров. Их головы и часть туловища покрывал панцирь, но сам скелет состоял из хрящей, как и у акул, и потому плакодермы очень плохо отпечатались в палентологической летописи. В том числе, по этой причине размер некоторых видов известен лишь приблизительно, так, представление о длине тела дунклеостей из клады артродир было получено на основе размера их челюстей и поиске аналогии с современными акулами.

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Рассел Энгельман и его коллеги из Кейс-Вестерн-Резерв университета решили проверить эти методы, используя данные о современных акулах, а также о тех плакодермах, чьи размеры тела измерены точно путем анализа ископаемых остатков.

"В течение многих лет для Dunkleosteus приводились оценки длины 5–10 м , но, похоже, никто не проверял эти методы статистически и не проверял, дают ли они надежные или разумные результаты на других известных рыбах клады артродиры", - говорит ученый.

Оказалось, что размеры рта акул не позволяют точно предсказать размер тела артродир. У более "коренастых" артродир рот всегда был больше, чем у сравнимой длины акул. Из-за этого при оценке длины тела артродир по их рту они казались в 2–2,5 раза больше их фактического размера, определенного по целому скелету. У дунклеостея рот отличается особо крупными размерами даже для артродир, что не дает его использовать для оценки общего размера тела.