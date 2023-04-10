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27 минут назад

Биологи не смогли определить точный размер доисторических гигантских "панцирных рыб"

Газета.Ru

Анализ размеров челюстей современных акул не позволил предсказать размер тела доисторических плактодерм. Об этом сообщает PeerJ.

Биологи не смогли определить точный размер доисторических гигантских "панцирных рыб"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Плакодермы - это вымерший класс морских позвоночных, их устаревшее название - "панцирные рыбы". Эти хищники населяли океаны Земли примерно 435—360 млн лет назад, самые крупные виды достигали в длину 9-10 метров. Их головы и часть туловища покрывал панцирь, но сам скелет состоял из хрящей, как и у акул, и потому плакодермы очень плохо отпечатались в палентологической летописи. В том числе, по этой причине размер некоторых видов известен лишь приблизительно, так, представление о длине тела дунклеостей из клады артродир было получено на основе размера их челюстей и поиске аналогии с современными акулами.

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Рассел Энгельман и его коллеги из Кейс-Вестерн-Резерв университета решили проверить эти методы, используя данные о современных акулах, а также о тех плакодермах, чьи размеры тела измерены точно путем анализа ископаемых остатков.

"В течение многих лет для Dunkleosteus приводились оценки длины 5–10 м , но, похоже, никто не проверял эти методы статистически и не проверял, дают ли они надежные или разумные результаты на других известных рыбах клады артродиры", - говорит ученый.

Оказалось, что размеры рта акул не позволяют точно предсказать размер тела артродир. У более "коренастых" артродир рот всегда был больше, чем у сравнимой длины акул. Из-за этого при оценке длины тела артродир по их рту они казались в 2–2,5 раза больше их фактического размера, определенного по целому скелету. У дунклеостея рот отличается особо крупными размерами даже для артродир, что не дает его использовать для оценки общего размера тела.

Эти выводы позволяют объяснить ранее выявленную странность - по прошлым оценкам дунклеостей должен был быть чрезвычайно вытянутой рыбой с маленькой головой, вроде угря, хотя сами плактодермы должны напоминать акул. Подобные пропорции должны были сделать жабры животного настолько маленькими по сравнению с его телом, что рыба, вероятно, задохнулась бы. Ранее биологи вырастили искусственный жир для "мяса из пробирки".

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