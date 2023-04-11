Microsoft оштрафовали на $3 млн за продажу программ российским компаниям

Microsoft согласилась выплатить более 3 миллионов долларов для урегулирования спора по поводу предполагаемых нарушений санкций через продажу продуктов и услуг частным лицам и компаниям в России и других странах.

Сообщается, что более 1300 случаев имели место в период с июля 2012 года по апрель 2019 года, когда Microsoft якобы продавала лицензии на программное обеспечение и сопутствующие услуги «лицам особых категорий» и заблокированным пользователям на Кубе, в Иране, Сирии, России и Крыму.