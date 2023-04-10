Расшифрована 2000-летняя рукопись с описанием астрономического прибора

Исследователи расшифровали древнюю рукопись, автором которой, по их мнению, являлся египетский математик и астроном Клавдий Птолемей. Артефакт датируется первым веком нашей эры.

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Текст был написан по-гречески на куске пергамента. Его обнаружил в 1819 году итальянский кардинал и ученый-филолог Анджело Май – документ хранился в библиотеке аббатства Боббио на севере Италии.

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Эксперты в течение более чем двухсот лет не могли разобрать первоначальный текст. В VI или VII веках кто-то решил повторно использовать дорогой пергамент и написал поверх него фрагменты «Этиологии» испанского теолога Исидора Севильского. Кроме того, рукопись пытались почистить химикатами, из-за чего некоторые ее участки приобрели темно-коричневый цвет.

До настоящего момента ученым удалось расшифровать только отдельные слова. В ходе нового исследования эксперты из Университета Сорбонны в Париже и Нью-Йоркского университета смогли раскрыть содержание рукописи с помощью метода спектральной визуализации.

«Основная идея заключается в том, что разные длины волн света по-разному освещают страницу, написанную чернилами любого определенного состава», – отметили авторы.

Так, было сделано множество фотографий рукописи с разными длинами волн света. Затем изображения объединили. В ходе работы ученые смогли выделить нужные надписи и убрать более современные.

Данный метод позволил прочесть более половины написанного. Оказалось, что Птолемей изложил на пергаменте руководство по созданию метеороскопа – устройства для астрономических расчетов и изучения звезд. Оно состояло из девяти металлических колец, вращающихся вокруг друг друга. Диаметр метеороскопа должен был составлять примерно 0,3 м.

Ученые отметили, что не смогли расшифровать первую и последнюю страницы и найти подпись автора. Но они идентифицировали особые слова и фразы, характерные для Птолемея. Кроме того, в тексте указано, что его автор ввел новую терминологию для определенных углов, используемых в астрономии – а такое достижение принадлежит именно Птолемею, сообщает Archive for History of Exact Sciences.