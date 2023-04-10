Плуготаренко: успех нейросети Kandinsky 2.1 – это победа российских технологий

«Конкурентные особенности отечественной разработки – высокая производительность и широкие возможности, востребованные пользователями. А еще тот факт, что работать с Kandinsky можно абсолютно бесплатно. И это отличает ее от зарубежных аналогов, которые ограничивают пользователям без подписки скорость и функционал сервисов», — сказал он.