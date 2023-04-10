Плуготаренко: успех нейросети Kandinsky 2.1 – это победа российских технологий

Созданная российскими программистами нейросеть Kandinsky 2.1 – это мировой успех российских технологий, заявил «Газете.Ru» генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.
«Конкурентные особенности отечественной разработки – высокая производительность и широкие возможности, востребованные пользователями. А еще тот факт, что работать с Kandinsky можно абсолютно бесплатно. И это отличает ее от зарубежных аналогов, которые ограничивают пользователям без подписки скорость и функционал сервисов», — сказал он.
Также Плуготаренко добавил, что за несколько дней с помощью Kandinsky 2.1 было сгенерировано уже более 10 млн изображений, а количество уникальных пользователей достигло 2 млн.
«Это говорит о ее востребованности не только в России. Отдельно отмечу важность таких разработок для цифровой экономики России — мы знаем, что наши ИТ-специалисты хотят получать больше интересных задач мирового уровня. И Kandinsky — точно одна из них», — добавил Плуготаренко.
Ранее Сбер представил новую версию генеративной модели Kandinsky 2.1, способной за несколько секунд генерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Модель знает 101 язык и открывает новые возможности для творчества: может смешать несколько рисунков, дорисовать изображение, создать картину в режиме бесконечного полотна.
Нейросеть унаследовала веса предыдущей версии, обученной на один миллиард пар «текст — изображение», и была дополнительно обучена на 170 млн пар «текст — изображение» высокого разрешения.