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Нейросеть Kandinsky 2.1 стала самым быстрорастущим сервисом в мире

Бесплатная генеративная модель от Сбера Kandinsky 2.1 стала одним их самых быстрорастущих сервисов искусственного интеллекта (ИИ) в мире, сообщает пресс-служба Сбера.

Нейросеть Kandinsky 2.1 стала самым быстрорастущим сервисом в мире
© Пресс-служба Сбера

По данным разработчиков, российской нейросети потребовалось всего четыре дня, чтобы достичь отметки в 1 миллион уникальных пользователей. Это быстрее результата сервиса ChatGPT от OpenAI, которому потребовалось на это пять дней.

С момента выхода Kandinsky 2.1 было сгенерировано уже более 10 млн изображений, а количество уникальных пользователей достигло 2 млн.

Kandinsky 2.1 способна за несколько секунд генерировать изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Модель знает 101 язык и открывает новые возможности для творчества: может смешать несколько рисунков, дорисовать изображение, создать картину в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.

Нейросеть унаследовала веса предыдущей версии, обученной на один миллиард пар «текст — изображение», и была дополнительно обучена на 170 млн пар «текст — изображение» высокого разрешения. Затем она дообучалась на отдельно собранном датасете из двух миллионов пар качественных изображений.

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