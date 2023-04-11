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36 минут назад

VK запустила цифровую карту для объединения педагогов

Газета.Ruиещё 1

VK запустила карту цифровых учителей на базе открытой платформы VK Mini Apps. В этом сервисе преподаватели смогут обмениваться опытом, тем самым развивая образовательную сферу. На карте можно найти коллег-единомышленников, а также делиться своими кейсами и практиками.

VK запустила цифровую карту для объединения педагогов
Фото: ВконтактеВконтакте

«На этой карте будут собраны учителя-лидеры, которые двигают школьное образование вперед с помощью востребованных цифровых сервисов и продуктов. Если учитель найдет в сервисе коллегу с похожими интересами или захочет задать вопрос более опытному преподавателю, он сможет перейти на его страницу ВКонтакте и связаться с ним. Благодаря этому преподавателям станет проще создавать и развивать профессиональные сообщества, делиться наработками и мыслями, находить коллег из других регионов и обмениваться опытом», — поделились в VK.

Для того, чтобы попасть на эту карту, учителю нужно заполнить анкету в мини-приложении, где необходимо указать специализацию, достижения и интересы в преподавательской деятельности.

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