10 самых дорогих провальных технологий: от Juicero до Microsoft Zune

Создание новых технологий невозможно без ошибок, и эти ошибки, как правило, стоят больших денег. Иногда инвестиции оправдывают себя и приводят к отличным перспективным разработкам, но не менее часто они заканчиваются убытками, скандалами и настоящими катастрофами. Портал SlashGear рассказал о самых дорогих технологических провалах современности.

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Juicero

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В США существует огромный спрос на свежие фруктовые соки и сокосодержащие смеси, который уже не первый год привлекает предпринимателей. Создатели Juicero решили ответить на запрос потребителей при помощи проприетарной машины, которая разливала свежевыжатый сок из готовых упаковок от производителя. Выжималка Juicero стоила целых $700… Правда, эксперимент обернулся громким провалом, когда журналисты выяснили, что выдавливать сок проще (и дешевле) собственными руками. Продажи Juicero моментально упали, а инвесторы стартапа, среди которых была компания Alphabet и баскетболист Коби Брайант, потеряли примерно $210 млн.

CNET

RMS Titanic

Во времена, когда самолеты еще не правили небесами, кораблестроение было самой продвинутой отраслью транспортной индустрии. Печально известный «Титаник» стал кульминацией ведущих судостроительных наработок XX века: проект был настолько амбициозным, что его создатели высокомерно провозгласили корабль непотопляемым. Но теперь мы знаем, чем все закончилось. 15 апреля 1912 года «Титаник» затонул в результате столкновения с айсбергом: 1 517 пассажиров и членов экипажа погибли. Тем временем, компания-владелица White Star Lines понесла убытки в размере $7,5 млн — в пересчете на сегодняшний курс это примерно $400 млн.

Quibi

Hulu, Netflix и Amazon Prime — отличные стриминговые платформы. Quibi попыталась войти в их число, но, мягко говоря, не преуспела, хотя ожидания были большими. Проект известного голливудского продюсера Джеффри Катценберга привлек внимание публики одним фактом своего существования, однако платформа совершила фатальную ошибку в плане позиционирования. По никому не понятным причинам Quibi сосредоточилась на коротких видео, предназначенных только для мобильных телефонов. Руководство площадки попыталось скорректировать план, но было уже слишком поздно: Quibi как платформа просуществовала полгода.

Кинопоиск

Mariner I

Запуск советского «Спутника» перевел космическую гонку в следующую стадию, и США ответила, вложив столько ресурсов в изучение открытого космоса, сколько было возможно. Одним из перспективных проектов в этом направлении был аппарат Mariner I, который отправился к Венере в 1962 году: СССР уже пытался достичь этой цели, но не смог. NASA потратила на разработку аппарата приблизительно $553 млн — более $5 млрд по нынешнему курсу. Но полет Mariner I продлился менее пяти минут. Почти сразу после запуска инженеры экстренно прервали миссию, потому что в программном коде машины не хватало одного знака — эта ошибка могла стать фатальной в будущем.

Wikipedia

WeWork

WeWork должен быть стать идеальным решением для начинающих предпринимателей и мелкого бизнеса. Компания предоставляла полностью обставленные офисы под ключ, что избавляло руководителей и менеджеров от головной боли, связанной с поисками офисного пространства. WeWork активно привлекала капитал, благодаря чему оценка проекта дошла до миллиардов долларов, но попытка выхода на IPO закончилась оглушительным провалом. Через шесть недель CEO компании покинул пост и отказался от своих акций, а контроль над WeWork перешел к крупнейшему акционеру — Softbank. Организация все еще существует, но уже далеко не в таком же амбициозном смысле, как раньше.

Червь Морриса

На заре Интернета компьютеры, подключенные к сети, обычно находились в университетах, где ими преимущественно пользовались студенты. Из любопытства, чтобы посмотреть, сколько компьютеров подключено к единой сети, Роберт Моррис написал программу для отслеживания пользователей. Правда, тогда он еще не подозревал, что создал, по сути, один из первых компьютерных вирусов: «червь» Роберта Морриса заражал терминалы и создавал собственные копии, из-за чего некоторые системы пришли в негодность. Последствия эксперимента заставили многих экспертов всерьез задуматься о том, какой урон могут нанести простые строчки кода. Сам Моррис получил сравнительно легкое наказание, т.к. его действия не были совершены со злым умыслом, но ФБР оценило финансовый ущерб в диапазоне от $100 000 до $10 млн.

Fisker Automotive

Многие автопроизводители пытались представить собственные электрические автомобили, которые бы не только соответствовали требованиям экологии, но и были бы коммерчески реализуемым продуктом. Tesla смогла это сделать — в отличие от Fisker Automotive, созданной талантливым дизайнером Генриком Фискером. Его гибридный спортивный седан Karma отлично выглядел, но счастливые покупатели быстро поняли, что машина имеет ряд серьезных недостатков. От тесноты на задних сиденьях до слепых зон, плохого качества салона и маленького багажника. При ценнике в $100 000 Karma оказался разочарованием — критики разгромили модель, и в 2013 году Fisker Automotive закрыла свои двери. Инвесторы, среди которых было правительство США, потеряли сотни миллионов долларов.

Wikipedia

Microsoft Zune

Стив Джобс представил проигрыватели iPod совершенно внезапно, когда люди только начали привыкать к смартфонам и цифровым технологиям. Дебют плеера обернулся невероятным успехом — Microsoft оказалась в догоняющей роли и быстро разработала собственный аналог. Однако Zune так и не достиг популярности iPod. Если верить отзывам критиков, устройство было достаточно мощным и производило приятное впечатление, но Microsoft подвел неправильный маркетинг. Корпорация заработала на проигрывателе 2007 года $289 млн, а в 2011 его производство прекратилось.

MyNorthwest

Theranos

Theranos — пожалуй, один из самых скандальных стартапов, причем не только в родной биомедицинской сфере, но и на рынке в принципе. Создательница компании Элизабет Холмс обещала вкладчикам быстрый, простой и дешевый способ получать анализы крови якобы при помощи специального устройства. Правда, Theranos разрабатывала его в полной секретности, что неизбежно насторожило журналистов и вкладчиков — компания постоянно переносила сроки поставок продукта. На самом деле, никакого продукта и не было: Холмс и президента Theranos Рамеша Балвани обвинили в мошенничестве. По информации CNBC, инвесторы потеряли более $600 млн.

Samsung Galaxy Note 7

Samsung — один из ведущих производителей Android-смартфонов, однако репутация компании ощутимо пострадала из-за Galaxy Note 7. Семейство Note пользуется репутацией бестселлера, но релиз седьмой модели обернулся пиар-катастрофой, когда пользователи начали сообщать о спонтанных возгораниях устройства. СМИ быстро подхватили информацию, что заставило Samsung отреагировать: производитель призвал всех отключить свои Galaxy Note 7 и сдать их назад, пока кто-то не пострадал. Отзыв дефективных смартфонов обошелся фирме где-то в $17 млрд.