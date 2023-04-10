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28 минут назад

VK Капсула Мини получит новый розовый цвет

ITZine.ru

Компания представила умную колонку VK Капсула Мини в новом «весеннем» розовом цвете. Колонка поступит в продажу 11 апреля по цене 6990 руб. Новый цвет дополнит уже пять существующих: морской синий, хвойный зеленый, терракотовый, светлый серый и темный серый.

VK Капсула Мини получит розовый цвет
Фото: VKVK

Одновременно цвет получился нежным и свежим — как раз для весны. Такая колонка станет стильным украшением интерьера и создаст в доме атмосферу легкости и радости.

VK

Данные умные колонки поставляются с голосовым помощником Маруся. VK активно разрабатывает собственную систему умного дома, наряду с остальными корпорациями, так как на данный момент Маруся может работать с соц. сетью, музыкой и почтой компании. И это помимо обычных функций умных колонок.

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