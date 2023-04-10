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Новый рендер рассекретил квадрокамеру смартфона Xiaomi 13 Ultra

Новый рендер Xiaomi 13 Ultra подтвердил наличие в смартфоне четверной основной камеры. Изображение было опубликовано на портале My Drivers.

Рассекречена квадрокамера смартфона Xiaomi 13 Ultra
© Weibo

Сообщается, что автором рендера является производитель чехла для новинки, релиз которой ожидается в апреле нынешнего года. Изображение подтверждает предыдущие слухи о том, что флагман получит квадрокамеру с перископным модулем. Предполагается, что разрешение всех датчиков составит 50 Мп.

Кроме того, по слухам, Xiaomi 13 Ultra будет оснащен AMOLED-экраном с разрешением QHD+, флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятором емкостью 4900 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Если верить информации из списка прошивок смартфона, устройство поступит в продажу и на территории России. Ожидается, что стоимость смартфона в Китае составит 6 тыс. юаней (около 70 тыс. руб.). Об официальных российских ценах пока ничего неизвестно.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что смартфон Google Pixel 7a показали на качественных рендерах за месяц до анонса.

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