Продажи персональных компьютеров в мире значительно упали

56,9 млн персональных компьютеров, по предварительным данным, продали в первом квартале (январь — март) 2023 года, что на 29% меньше относительно 2022 года, когда объем продаже составлял 89,2 млн устройств, сообщили аналитики консалтинговой компании IDC.

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Нынешний показатель оказался хуже 2019 и 2018 годов, когда потребители приобрели 59,2 млн и 60,8 млн гаджетов соответственно.

Среди причин низкого объема продаж в IDC назвали слабый спрос, значительные объемы запасов продукции на складах, а также ухудшающаяся макроэкономическая ситуация в мире.

В январе — марте больше всех компьютеров удалось продать китайской Lenovo — 12,7 млн. Однако показатель оказался хуже аналогичного значения в первом квартале 2022 года на 30,3%.