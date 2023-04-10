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Tecno запустил в России подписку на смартфоны

Tecno в партнёрстве с компанией Forward Leasing объявил о запуске программы апгрейда смартфонов и умных устройств Tecno Upgrade. Это значит, что устройства бренда можно будет брать по подписке, то есть платить за них определённую небольшую сумму в месяц.

По программе Tecno Upgrade покупать технику за полную стоимость не нужно. Ежемесячная подписка в сумме составит 50% стоимости устройства с добавлением программы защиты экрана. Когда срок подписки закончится, пользователь может решить — взять новую модель Tecno или оставить старую себе, выплатив остаточную стоимость.

По программе доступны флагманские модели PHANTOM X2 Pro, PHANTOM X2, POVA 4 Pro и CAMON 19 Pro, а также ноутбуки MEGABOOK T1.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно зайти в раздел Tecno Upgrade на официальном сайте Tecno и заполнить анкету онлайн. Сервис автоматически рассчитает сумму ежемесячного платежа, остаточную стоимость и сумму платежей за 12 месяцев. Все договоры заключаются онлайн.

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