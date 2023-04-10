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Глава Космического агентства Турции: первый турецкий гражданин отправится на МКС в ноябре

Глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил, что первый гражданин его страны отправится на Международную космическую станцию (МКС) для проведения научных исследований в ноябре этого года. Об этом он сообщил ТАСС.

Первый гражданин Турции отправится на МКС в ноябре
© «Роскосмос»

«Запуск запланирован на ноябрь, он отправится на МКС и проведет научные исследования», — сказал он.

Ранее космический корабль «Союз МС-23» перестыковался с исследовательского модуля «Поиск» Международной космической станции (МКС) на узловой модуль «Причал». Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что отстыковка от МКС состоялась в 11:45 по московскому времени. При этом маневр на корабле «Союз МС-23» выполняли космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Фрэнк Рубио.

Также сообщалось, что поврежденный корабль «Союз МС-22» в беспилотном режиме приземлился в степи Казахстана. Посадка произошла юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

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