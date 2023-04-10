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11 минут назад

Люди начали есть улиток 170 тысяч лет назад

Lenta.ru

Ученые Университета Витватерсранда (ЮАР) выяснили, что предки людей потребляли в пищу гигантских африканских улиток еще 170 тысяч лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Quaternary Science Reviews.

Люди начали есть улиток 170 тысяч лет назад
Фото: Naturalis Biodiversity Center / Wikimedia Commons / phys.orgNaturalis Biodiversity Center / Wikimedia Commons / phys.org

Исследователи нашли раковины наземных улиток семейства ахатиниды (Achatinidae) в Пограничной пещере (англ. Border Cave) в горах Лебомб, в которой ранее были найдены следы человеческого пребывания возрастом от 227 до 24 тысяч лет. Раковины располагались во всех слоях осадочных отложений, исключая самые древние, и имели цвета от блестящего бежевого до коричневого и матово-серого.

В ходе экспериментов ученые определили, что изменение цвета обычно происходит при нагревании скорлупы. Ученые подвергали термической обработке фрагменты раковин гигантских наземных улиток Metachatina kraussi в муфельной печи от 200 до 550 градусов Цельсия в течение различных периодов времени.

В результате на раковинах возникли особенности, характерные для археологических образцов. Это привело авторов к выводу, что люди систематически приносили в пещеру крупных улиток, которые жарились и употреблялись в пищу, начиная с 170 тысяч лет назад и, более интенсивно, между 160 и 70 тысячами лет назад.

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