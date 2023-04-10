Как найти новую жизнь для старых телефонных чехлов

Чехлы для телефонов — пожалуй, самый популярный аксессуар среди пользователей смартфонов, однако они редко живут долгую жизнь. Многие меняют чехлы регулярно, при покупке нового телефона или смене трендов, тогда как старые отправляются в мусор или собирают пыль дома. Портал SlashGear рассказал о том, как можно использовать старый чехол для телефона с пользой.

Фото: Stringberry Stringberry

Бирки для багажа

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Нет ничего хуже, чем потерять бирку для багажа посреди перелета. Работники аэропортов редко обращаются с чемоданами бережно, из-за чего бирка легко может оторваться — без нее найти свои вещи бывает тяжело. Как ни странно, старый чехол из-под телефона может стать неожиданно хорошей альтернативой обычной бирке. Причем между ними настолько много общего, что порой можно найти чехлы, которые специально создаются похожими на бирки. Кроме того, чехлы гораздо прочнее обычных бирок, и подцепить их к чемодану не составит труда. Просто напишите свое имя и контактные данные на видном месте, после чего проденьте бечевку через отверстие для камеры.

Рамка для фотографии

Сейчас фотографии все реже печатаются: чаще всего они просто публикуются в социальных сетях или пропадают в бездне памяти смартфона — лишь немногие заботятся о создании физических копий. Старые чехлы для телефонов могут выступить в качестве неплохих современных фоторамок: нужно лишь напечатать фото в том же размере и вставить их внутрь.

Блокнот

Опять же, большинство пользователей смартфонов отказалось от привычных бумажных блокнотов в пользу приложений для заметок. Однако многие по-прежнему предпочитают записывать вещи при помощи ручки и бумаги: в таком случае, чехол из-под телефона может стать прочной обложкой для блокнота. Его можно просто приклеить к внутренней стороне старого чехла, но в интернете опубликованы и гораздо более творческие инструкции, для которых понадобятся разные инструменты — от клеевого пистолета до ножа для бумаги.

Подставка под мыло или стакан

Если вы не слишком любите заниматься рукоделием, то есть и простые способы найти вторую жизнь для старого чехла. Самый элементарный — это использовать ненужный чехол в качестве подставки. Многие современные смартфоны достаточно большие, поэтому чехлы из-под них подойдут для стаканов с напитками, мыла или губок. К тому же подобные аксессуары иногда обладают покрытием против скольжения, что идеально для всяческих подставок.

Крепление для велосипеда

Специальные крепежи для смартфонов — весьма популярный предмет среди велосипедистов, однако он не всегда стоит дешево. Если деньги пока не позволяют купить крепление, его можно сделать из старого чехла: достаточно лишь прорезать четыре отверстия и прикрепить его к раме велосипеда при помощи пластиковых стяжек. Не забудьте затянуть их потуже.

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