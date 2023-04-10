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А что случилось? Итальянцы начали переходить на VPN после запрета ChatGPT в стране

Недавно Италия запретила доступ к популярному чат-боту на базе искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT. Как заметил блогер Денис Ширяев, автор Telegram-канала Denis Sexy IT, итальянцы стали активно скачивать VPN-сервисы на фоне этой новости.

Итальянцы начали переходить на VPN после запрета ChatGPT в стране
© globallookpress.com

Итальянские власти заявили, что разработчик чат-бота компания OpenAI нарушила строгие правила конфиденциальности в Европе. Регулятор сослался на недавнюю утечку, которая позволила пользователям ChatGPT видеть часть чужих диалогов с ботом.

По скриншоту видно, что в конце марта, как раз, когда стало известно о запрете, в Италии начали активно искать VPN-сервисы. Они могут помочь обойти блокировку и продолжить пользоваться ChatGPT.

Denis Sexy IT

Напомним, что в России в 2022 году тоже произошёл бум скачиваний VPN-сервисов после блокировок государством популярных соцсетей и независимых СМИ.

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