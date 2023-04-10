$79.50+0.1487.10+0.37
58 минут назад

Эксперты назвали 10 профессий, которые могут исчезнуть из-за ChatGPT

Никита Бородкин

Эксперты в сфере искусственного интеллекта считают, что чат-бот ChatGPT и схожие разработки на основе нейросетей смогут привести к исчезновению ряда профессий. Как сообщает портал Business Insider, в зоне особенного риска находятся «белые воротнички».

По мнению специалистов, из-за развития нейросетей могут полностью исчезнуть программисты, журналисты, юридические советники, маркетологи, учителя, финансовые аналитики, трейдеры, графические дизайнеры, бухгалтера и сотрудники службы поддержки.

Согласно недавней оценке Goldman Sachs, генеративный ИИ сможет в той или иной степени заменить 300 млн сотрудников по всему миру, что вызовет серьезные проблемы на рынке труда. Вместе с тем партнер компании McKinsey Global Institute Ану Мадгавкар уверен, что нейросети смогут помогать в работе, однако за ними все равно должен присматривать человек — так можно избежать ошибок и предвзятости.

Написание «Википедии» задумали доверить ChatGPT

«Мы должны рассматривать эти инструменты в качестве помощников, но не полной замены сотрудника», — заключил Мадгавкар.

Напомним, что накануне Илон Маск, Стив Возняк и более тысячи экспертов и представителей IT-индустрии подписали открытое письмо, в котором призывали ввести мораторий на полгода на обучение ИИ-систем. Речь идет о более производительных моделях, чем недавно представленная GPT-4 от компании OpenAI. По их мнению, разработка ИИ должна продолжаться лишь после того, как человечество сможет управлять рисками, которые возникают при его развитии.

Наука и техника,Видео,Илон Маск,Стив Возняк,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий