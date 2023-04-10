Эксперты в сфере искусственного интеллекта считают, что чат-бот ChatGPT и схожие разработки на основе нейросетей смогут привести к исчезновению ряда профессий. Как сообщает портал Business Insider, в зоне особенного риска находятся «белые воротнички».

По мнению специалистов, из-за развития нейросетей могут полностью исчезнуть программисты, журналисты, юридические советники, маркетологи, учителя, финансовые аналитики, трейдеры, графические дизайнеры, бухгалтера и сотрудники службы поддержки.

Согласно недавней оценке Goldman Sachs, генеративный ИИ сможет в той или иной степени заменить 300 млн сотрудников по всему миру, что вызовет серьезные проблемы на рынке труда. Вместе с тем партнер компании McKinsey Global Institute Ану Мадгавкар уверен, что нейросети смогут помогать в работе, однако за ними все равно должен присматривать человек — так можно избежать ошибок и предвзятости.

«Мы должны рассматривать эти инструменты в качестве помощников, но не полной замены сотрудника», — заключил Мадгавкар.