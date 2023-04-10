Google Pixel 7a показали в трёх цветовых вариантах

Недавно Google подтвердила, что 10 мая проведет свою следующую конференцию разработчиков. На ней, помимо прочего, компания может представить смартфон Pixel 7a среднего ценового сегмента. За месяц до запуска инсайдеры опубликовали пресс-рендеры будущего устройства. На них смартфон показан в трёх цветовых вариантах: сером, белом и голубом.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

На фото видно, что смартфон получит довольно заметные рамки со всех сторон, селфи-камеру в вырезе экрана и сканер отпечатков пальцев под экраном. На правой стороне устройства находится кнопка питания и регулятор громкости.

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