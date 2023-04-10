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41 минуту назад

Google Pixel 7a показали в трёх цветовых вариантах

ITZine.ruиещё 1

Недавно Google подтвердила, что 10 мая проведет свою следующую конференцию разработчиков. На ней, помимо прочего, компания может представить смартфон Pixel 7a среднего ценового сегмента. За месяц до запуска инсайдеры опубликовали пресс-рендеры будущего устройства. На них смартфон показан в трёх цветовых вариантах: сером, белом и голубом.

Google Pixel 7a показали в трёх цветовых вариантах
Фото: Itzine.ruItzine.ru

На фото видно, что смартфон получит довольно заметные рамки со всех сторон, селфи-камеру в вырезе экрана и сканер отпечатков пальцев под экраном. На правой стороне устройства находится кнопка питания и регулятор громкости.

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По слухам, Google Pixel 7a получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, двойную камеру с датчиками Sony iMX787 (64 Мп) и Sony IMX712 (12 Мп), а также селфи-камеру с датчиком на 8 Мп. Аппаратной основой смартфона выступит чип Tensor G2. Его будут «сопровождать» 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ флэш-памяти.

Наука и техника,Google,
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