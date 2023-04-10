В «Роскосмосе» отвергли версию с космическим мусором при повреждении кораблей на МКС

Первый заместитель главы «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов заявил, что космический мусор — не причина появления повреждений на приборно-агрегатных отсеках кораблей «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21». Об этом Ельчанинов сообщил «Интерфакс».

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При этом он отметил, что никто не знает, «что конкретно ударило».

«Наша версия — метеороид. Это точно был не космический мусор», — сказал Ельчанинов.

Первый замглавы «Роскосмоса» указал, что сближением МКС с космическим мусором изучается отдельно. По этому направлению «Роскосмос» сотрудничает с NASA.

«Если бы это был мусор, мы бы его отслеживали и выполнили бы еще один маневр уклонения МКС от столкновения», — добавил он.

Ельчанинов сообщил, что специальной комиссией был проведен полный производственный и технологический аудит создания системы терморегулирования и на пилотируемом корабле, и на грузовике. По его словам, результаты аудита показали, что все технологии были соблюдены и соблюдаются сейчас.

«Результаты работы комиссии позволили нам сделать вывод, что причиной разгерметизации внешнего контура грузовика также стало внешнее воздействие», — пояснил представитель «Роскосмоса».

При этом, указал Ельчанинов, дополнительно проверили готовящиеся к запуску корабли.

«Никаких ошибок не обнаружено», — заключил он.