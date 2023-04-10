$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

В «Роскосмосе» отвергли версию с космическим мусором при повреждении кораблей на МКС

Газета.Ru

Первый заместитель главы «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов заявил, что космический мусор — не причина появления повреждений на приборно-агрегатных отсеках кораблей «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21». Об этом Ельчанинов сообщил «Интерфакс».

В «Роскосмосе» отвергли версию с космическим мусором при повреждении кораблей на МКС
Фото: «Роскосмос»«Роскосмос»

При этом он отметил, что никто не знает, «что конкретно ударило».

«Наша версия — метеороид. Это точно был не космический мусор», — сказал Ельчанинов.

Первый замглавы «Роскосмоса» указал, что сближением МКС с космическим мусором изучается отдельно. По этому направлению «Роскосмос» сотрудничает с NASA.

«Если бы это был мусор, мы бы его отслеживали и выполнили бы еще один маневр уклонения МКС от столкновения», — добавил он.

Ельчанинов сообщил, что специальной комиссией был проведен полный производственный и технологический аудит создания системы терморегулирования и на пилотируемом корабле, и на грузовике. По его словам, результаты аудита показали, что все технологии были соблюдены и соблюдаются сейчас.

«Результаты работы комиссии позволили нам сделать вывод, что причиной разгерметизации внешнего контура грузовика также стало внешнее воздействие», — пояснил представитель «Роскосмоса».

При этом, указал Ельчанинов, дополнительно проверили готовящиеся к запуску корабли.

«Никаких ошибок не обнаружено», — заключил он.

Ранее сообщалось, что космический транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий