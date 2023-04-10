Названы профессии, которые могут исчезнуть из-за ChatGPT

Эксперты в сфере искусственного интеллекта считают, что чат-бот ChatGPT и аналогичные разработки из области ИИ в будущем способны заменить людей ряда профессий, особенно это касается «белых воротничков». Об этом сообщает портал Business Insider.
Специалисты портала выделили 10 популярных профессий, которые могут полностью исчезнуть из-за развития нейросетей. К ним относятся программисты, журналисты, юридические советники, маркетологи, учителя, финансовые аналитики, трейдеры, графические дизайнеры, бухгалтера и сотрудники службы поддержки.
Недавнее исследование Goldman Sachs предполагает, что генеративный ИИ может в той или иной степени заменить 300 млн сотрудников по всему миру, что приведет к «существенным проблемам» на рынке труда. Между тем, партнер компании McKinsey Global Institute Ану Мадгавкар уверен, что искусственный интеллект может помогать в работе, но присматривать за ним должен человек, чтобы избежать ошибок и предвзятости.
«Мы должны рассматривать эти инструменты в качестве помощников, но не полной замены сотрудника», — заявил Мадгавкар.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как ChatGPT ложно обвинил американца в сексуальном домогательстве.