Названы профессии, которые могут исчезнуть из-за ChatGPT

Эксперты в сфере искусственного интеллекта считают, что чат-бот ChatGPT и аналогичные разработки из области ИИ в будущем способны заменить людей ряда профессий, особенно это касается «белых воротничков». Об этом сообщает портал Business Insider.

Недавнее исследование Goldman Sachs предполагает, что генеративный ИИ может в той или иной степени заменить 300 млн сотрудников по всему миру, что приведет к «существенным проблемам» на рынке труда. Между тем, партнер компании McKinsey Global Institute Ану Мадгавкар уверен, что искусственный интеллект может помогать в работе, но присматривать за ним должен человек, чтобы избежать ошибок и предвзятости.