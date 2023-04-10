В WhatsApp улучшат функцию статусов

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp улучшат популярную функцию, связанную со статусами. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

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По данным ресурса, WhatsApp позволит дублировать в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликованные в мессенджере статусы прямо в приложении.

Эксперты портала рассказали, что опция будет доступна в настройках конфиденциальности статуса.

«Если пользователи решают, что больше не хотят делиться обновлениями своего статуса в историях Facebook, они могут отключить этот параметр в любое время», — отметили специалисты.

В WABetaInfo предполагают, что в будущем разработчики WhatsApp также внедрят опцию дублирования статуса в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сейчас опция доступна в бета-версии WhatsApp для iOS 23.7.0.75. Функция находится в стадии разработки и будет выпущена в будущем обновлении, говорится в материале портала.