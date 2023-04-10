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40 минут назад

Биологи установили, что тигры имеют уникальные черты характера

Газета.Ru

Биологи из Лондонской школы экономики установили, что у тигров есть индивидуальные черты характера, влияющие на их успех в выживании и размножении. Результаты исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Биологи установили, что тигры имеют уникальные черты характера
Фото: Газета.ruГазета.ru

Ученые проанализировали поведение 248 амурских тигров с помощью личностного теста, который прошли их смотрители и ветеринары. Все участвовавшие в исследовании люди ежедневно контактировали с тиграми. Как оказалось, все особи были уникальными по характеру.

В ходе работы биологам удалось выявить две основные черты животных, которые оказывали значительное влияние на жизнь: величие и уравновешенность. Тигры, набравшие более высокие баллы за первую, были здоровее, больше охотились на животных, больше ели и спаривались. Также эти тигры обладают более высоким статусом в зверином коллективе. Если у большой кошки превалировала вторая черта, то они были более нежными, искренними и любвеобильными. В отличие от первой группы, такие животные имели более низкое положение в иерархии. Половых различий ученые не обнаружили.

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