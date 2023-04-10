Спустя пять лет после презентации новозеландская компания W2 запустила массовое производство своего футуристичного дома на колесах Romotow T8. Об этом сообщает Carscoops.

Главной особенностью Romotow T8 является его дизайн — у кемпера есть внутренняя секция, которая может поворачиваться на 90 градусов, что придает дому сходство с некоторыми моделями флешек.

Когда дом на колесах находится в «развернутом» состоянии, то представляет собой пространство как для отдыха на природе, так и «закрытое» пространство в виде спальни и других помещений кемпера. Впрочем, некоторые пользователи сети отнеслись к дизайну скептически, так как его «разворачивание» потребует много места, что не всегда возможно, например, на стоянках для подобных домов.