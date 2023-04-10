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1 час назад

Rutube впервые раскрыл число своих пользователей

Чемпионат.com

К 1 апреля текущего года количество пользователей Rutube составило 23 млн человек. А месячная аудитория за год выросла на 134%. Об этом рассказал генеральный продюсер отечественного видеохостинга Давид Кочаров.

Rutube впервые раскрыл число своих пользователей
Фото: RutubeRutube

«На 1 апреля количество зарегистрированных пользователей составило 23 млн человек».

Данные о пользователях Rutube раскрыл впервые. Генпродюсер также отметил, что количество загруженных видео на хостинг выросло за первый квартал на 173% — с 1,9 млн до 5,2 млн, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Среднее время просмотра за тот же период составило 3,4 млрд минут, а среднее время всех просмотров в день достигло отметки 36,5 млн минут.

По словам Кочарова, самые популярные темы на Rutube — шоу, новости и СМИ, политика, лайфстайл и развлечения. Наибольшей популярностью русский видеохостинг пользуется у возрастной категории 25-34 года, их доля среди зарегистрированных пользователей составила 24%. Вторая категория 35-44 года — доля 21%.

Продюсер подчеркнул, что в этом году команда Rutube собирается продолжить развивать мобильное приложение, а также запустить программу лояльности для авторов контента.

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