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44 минуты назад

«Би-би-си» попросил Twitter убрать маркировку о финансировании СМИ государством

Lenta.ru

Британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» попросила Twitter убрать маркировку Government Funded Media, которая говорит о том, что государственное СМИ финансируется правительством. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Би-би-си» попросила Twitter убрать маркировку о финансировании государством
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет об аккаунте @BBC, на который подписано 2,2 миллиона человек. При этом другие страницы «Би-би-си» в социальной сети, например BBC News (World) (39,7 миллиона подписчиков) и BBC Breaking News (51,6 миллиона) такой пометки не имеют.

В корпорации отметили, что ведут переговоры с Twitter для скорейшего разрешения проблемы. Там подчеркнули, что «"Би-би-си" была и остается независимой» и финансируется британской общественностью за счет лицензионного сбора.

Twitter определяет государственные СМИ как средства массовой информации, «где государство осуществляет контроль над редакционным контентом посредством финансовых ресурсов, прямого или косвенного политического давления и/или контроля над производством и распространением».

С 2020 года Twitter, а также Facebook и Instagram (запрещенные в РФ соцсети принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) начали ставить специальные метки на аккаунты и посты СМИ, которые, по их мнению, полностью или частично находятся под контролем государства.

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