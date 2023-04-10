«Яндекс» стал лидером по числу проданных гаджетов

«Яндекс» почти вдвое нарастил продажи потребительской электроники и впервые стал лидером по числу проданных гаджетов в штуках. По этому показателю компания заняла долю рынка в 13,2%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «F+ tech Марвел».

Фото: «Яндекс» «Яндекс»

Всего в прошлом году «Яндекс» продал 2,5 млн устройств на общую сумму 20,1 млрд руб. Для сравнения, в 2021 году компания реализовала 1,4 млн гаджетов на 9,8 млрд руб. Тогда её доля составила 7,3%. Товары компании представлены пока только в трех категориях: домашние аудиосистемы, телевизоры и автомобильная навигация. Представитель «Яндекса» подтвердил данные по продажам, добавив, что у компании есть планы по расширению списка устройств под собственным брендом.

Общий объем сегмента потребэлектроники в 2022 году составил 283,3 млрд руб. На втором месте по продажам в штуках оказалась южнокорейская Samsung, доля которой на рынке год к году сократилась с 10,1 до 4,4%, на третьем — LG (падение с 7,3 до 4,2%), на четвёртом — JBL (падение с 7 до 4,1%), на пятом - китайская марка Mi, которая нарастила долю с 2,7 до 3,7%. В деньгах первое место заняла Samsung с долей 16,1%, второе - LG (14,4%), третье — «Яндекс» (7,1%), замыкают топ-5 китайские бренды Haier (6,6%) и Mi (5,6%).

Драйверами роста доли «Яндекса» на рынке послужили уход зарубежных вендоров, а также увеличение продаж колонок с голосовым ассистентом. Так, в 2022 году доля колонок была уже на уровне 79% в деньгах и 81% в штуках. В других категориях устройств доля «Яндекса» заметно ниже, например, в категории автомобильных навигаторов — 3,5% продаж в штуках, а в категории телевизоров — 0,35%.