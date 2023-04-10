Для завершения летных испытаний «Ангары-А5» осталось три пуска

Программа летных испытаний тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» предполагает выполнение шести пусков, для их завершения осталось выполнить еще три, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра им. М. В. Хруничева («Роскосмос») Алексей Варочко.