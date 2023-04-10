Для завершения летных испытаний «Ангары-А5» осталось три пуска

Программа летных испытаний тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» предполагает выполнение шести пусков, для их завершения осталось выполнить еще три, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра им. М. В. Хруничева («Роскосмос») Алексей Варочко.
Четвертая и пятая летные ракеты уже переданы госзаказчику. Другая находится на этапе окончательной сборки.
Варочко уточнил, что дальнейшие сроки пусков будут определяться потребностями выведения полезной нагрузки.
Ранее генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко рассказал «Газете.Ru», что при запуске ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» процессы будут максимально автоматизированы.