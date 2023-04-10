$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Для завершения летных испытаний "Ангары-А5" осталось три пуска

Газета.Ruиещё 1

Программа летных испытаний тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» предполагает выполнение шести пусков, для их завершения осталось выполнить еще три, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра им. М. В. Хруничева («Роскосмос») Алексей Варочко.

Для завершения летных испытаний «Ангары-А5» осталось три пуска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Четвертая и пятая летные ракеты уже переданы госзаказчику. Другая находится на этапе окончательной сборки.

Варочко уточнил, что дальнейшие сроки пусков будут определяться потребностями выведения полезной нагрузки.

Ранее генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко рассказал «Газете.Ru», что при запуске ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» процессы будут максимально автоматизированы.

Наука и техника,Алексей Варочко,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий