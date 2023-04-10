В Токийском университете запретили научные работы, написанные ChatGPT

Руководство Токийского университета запретило студентам сдавать научные работы, написанные с помощью чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте вуза.

"Мы считаем, что студенты должны самостоятельно писать научные работы, в связи с чем мы не будем принимать к оценке тексты, созданные за счет использования искусственного интеллекта", - подчеркивается в заявлении.

Ранее Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии приступило к разработке рекомендаций по использованию ChatGPT на фоне опасений, что массовое применение чат-бота в сфере образования может помешать воспитанию среди учащихся способности к самостоятельному мышлению.

ChatGPT американской компании OpenAI запустили в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание. В то же время разработка OpenAI подверглась критике после того, как чат-бот использовали студенты в разных странах мира для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.