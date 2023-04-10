В Токийском университете запретили научные работы, написанные ChatGPT
Руководство Токийского университета запретило студентам сдавать научные работы, написанные с помощью чат-бота на базе искусственного интеллекта ChatGPT. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте вуза.
"Мы считаем, что студенты должны самостоятельно писать научные работы, в связи с чем мы не будем принимать к оценке тексты, созданные за счет использования искусственного интеллекта", - подчеркивается в заявлении.
Ранее Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии приступило к разработке рекомендаций по использованию ChatGPT на фоне опасений, что массовое применение чат-бота в сфере образования может помешать воспитанию среди учащихся способности к самостоятельному мышлению.
ChatGPT американской компании OpenAI запустили в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание. В то же время разработка OpenAI подверглась критике после того, как чат-бот использовали студенты в разных странах мира для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.
31 марта итальянский регулирующий орган распорядился временно ограничить использование чат-ботом ChatGPT личных данных пользователей в Италии. Ведомство указало на "отсутствие информации для пользователей и всех заинтересованных сторон, чьи данные собирает OpenAI", а также на отсутствие "правовой основы для массового сбора и хранения персональных данных с целью "обучения" алгоритмов, лежащих в основе работы платформы". Регулятор отметил, что OpenAI должна в течение 20 дней сообщить о принятых мерах. Позднее о возможности применения подобных мер на территории Германии сообщили в правительстве ФРГ.