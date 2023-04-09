Археологи обнаружили в Китае древний ритуальный топор с выгравированными тиграми
Ученые из Института культурных реликвий и археологии Уси обнаружили ритуальное оружие с выгравированными тиграми возрастом 4,5 тысячи лет. Об этом сообщает Heritage Daily.
Археологи обнаружили 329 каменных орудий на месте археологических раскопокв городе Уси. Команда также обнаружила 73 наконечника стрел и множество керамических и нефритовых артефактов.
Наиболее заметной находкой является каменный топор возрастом 4,5 тысячи лет, на котором с обеих сторон выгравированы изображения тигров и узоры облаков и птиц.
Топор был найден на жертвенной платформе и имеет следы износа и повреждений. Он, вероятно, использовался во время ритуалов и символизировал силу, а не оружие, используемое для конфликта.
Артефакт принадлежит культуре Лянчжу, одной из наиболее развитых неолитических культур Китая, возникшей около 3300 г. до нашей эры в дельте реки Янцзы. Сильное наводнение в низменных землях, возможно, вынудило людей Лянчжу покинуть свою столицу, что в конечном итоге привело к краху всей цивилизации Лянчжу около 2300 г. до нашей эры.