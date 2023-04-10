Телескоп Уэбба сделал беспрецедентный снимок Урана

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) сделал беспрецедентный снимок ледяного гиганта Урана. Пресс-релиз опубликован на сайте Phys.org.

Фото: HubbleWebbESA / YouTube HubbleWebbESA / YouTube

На детальном изображении, которое было сделано камерой ближнего инфракрасного диапазона NIRCam, видны слабые пылевые кольца, которые до этого наблюдали только два инструмента: космический аппарат Voyager 2 и Обсерватория Кека. Снимок объединяет данные двух фильтров, пропускающих инфракрасные волны длиной 1,4 и 3 микрометра, которые показаны в условных цветах — синем и оранжевом соответственно. На полном изображении планета имеет синий оттенок.

Уран повернут набок, находясь почти под прямым углом к плоскости своей орбиты. Это вызывает необычную смену сезонов, поскольку полюса находятся попеременно 42 года в полной темноте и 42 года под солнечными лучами. На правой стороне планеты, обращенной к Солнцу, заметно светлое пятно, которое является полярной шапкой. Она имеет уникальные свойства: появляется, когда полюс попадает под прямые солнечные лучи, и исчезает в осенний сезон.

На краю полярной шапки находится яркое облако, и сразу за краем шапки расположены несколько более тусклых протяженных деталей. Второе очень яркое облако видно на левом краю планеты. Такие облака типичны для Урана в инфракрасном диапазоне и, вероятно, связаны со штормовой активностью.