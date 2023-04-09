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43 минуты назад

Русские хакеры KillNET анонсировали масштабную атаку на киберинфраструктуру НАТО

Газета.Ru

Российская группировка KillNET анонсировала атаку на киберинфраструктуру Североатлантического альянса. Об этом хакеры объявили в своем Telegram-канале.

Русские хакеры KillNET анонсировали масштабную атаку на киберинфраструктуру НАТО
Фото: газета.ругазета.ру

В сообщениях группы, опубликованных накануне, говорится, что, возможно, это станет «последней атакой KillNET» и что всех участников группы «перебьют и пересажают после этого события», однако KillNET «собирается уничтожить НАТО в сети».

Участники группировки призвали «хакгруппы» ожидать уведомления в течение 48 часов.

Ранее группа Killnet объявила, что взломала сайт хакеров Anonymous, объявивших кибервойну России из-за специальной военной операции на Украине.

В феврале лидер KillNET рассказал, что украинские хакеры Phoenix примкнули к российской группировке ради мести за арестованных на Украине пособников. По его словам, в прошлом году участники Phoenix совместно с KillNet атаковали сетевые ресурсы Пентагона.

Наука и техника,Anonymous,НАТО,Пентагон,
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