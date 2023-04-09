Турция запустит в космос свой первый наблюдательный спутник

Накануне Дня космонавтики Турция запустит на орбиту наблюдательный спутник отечественного производства. Об этом в Twitter написал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«IMECE, наш первый спутник наблюдения с высоким разрешением, созданный с помощью отечественных технологий и ресурсов, будет запущен на орбиту в космос 11 апреля. Мы продолжим участие в глобальной космической гонке благодаря нашим подготовленным специалистам и технологиям», - написал Эрдоган.
Таким образом, у Турции на околоземных орбитах будет 10 аппаратов.
IMECE разработан турецким космическим НИИ Tubitak-Uzay. Аппарат предполагается вывести на высоту 680 км. Он сможет передавать снимки поверхности Земли высокого разрешения и детализацией менее 1 м.
Спутник может собирать информацию для нужд оборонки, борьбы с непогодой, контроля климата, и сельского хозяйства. Срок службы составляет пять лет.
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