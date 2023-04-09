Samsung разрабатывает складной планшет Galaxy Z Tab

Южнокорейский техногигант Samsung может уже в 2023 году представить свой первый планшет со складным механизмом и гнущимся экраном. Об этом сообщает издание NotebookCheck, ссылаясь на инсайдера под ником Revegnus в Twitter.

Фото: Samsung Samsung

По данным Revegnus, планшет носит название Galaxy Z Tab и будет позиционироваться как расширение линейки складных смартфонов Galaxy Z. Утверждается, что Galaxy Z Tab будет представлен вместе с флагманским планшетом в традиционном форм-факторе Galaxy Tab S9.

Подробностей о новом устройстве Samsung мало. В NotebookCheck считают, что складной планшет будет развивать концепцию прототипа Flex Note, который IT-гигант показывал в прошлом году на техновыставках.

Ожидается, что анонс Galaxy Z Tab случится этой осенью в рамках ежегодной осенней презентации Samsung.