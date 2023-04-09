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38 минут назад

Биологи обнаружили универсальное антитело против всех вариантов SARS-CoV-2

Газета.Ru

Ученые из Медицинского колледжа Уэйл Корнелл обнаружили антитело, которое блокирует заражение всеми доминирующими вариантами SARS-CoV-2, включая самый последний, «омикрон». Исследование опубликовано в The Journal of Clinical Investigation.

Биологи обнаружили универсальное антитело против всех вариантов SARS-CoV-2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Биологи протестировали антитела, полученные из образцов крови пациентов, против 12 штаммов вируса, появившихся во время пандемии. Один из этих белков, получивший название S728-1157, оказался очень эффективным при нейтрализации не только более старых вариантов, но и семи подтипов «омикрона».

Эксперименты показали, что лечение этим антителом снижает количество вирусных частиц в носу и легких животных.

Результаты означают, что S728-1157 может стать столь необходимой альтернативой традиционным моноклональным антителам. Появление вариантов, в том числе «омикрона», сделало многие из этих методов лечения неэффективными.

Ученые отметили, что пандемия закончилась, но вирус никуда не делся. Если его не контролировать, он может вызывать ежегодные эпидемии.

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