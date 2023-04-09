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Китайская Baidu подала в суд на Apple из-за копирования своего бота

Китайская поисковая система Baidu подала иск против компании Apple и нескольких разработчиков приложений, утверждая, что они разместили в AppStore поддельные копии ее ИИ-бота Ernie, передает Reuters.

Китайская Baidu подала в суд на Apple из-за копирования своего бота
© ferra.ru

Ernie рассматривается как конкурент популярному чат-боту ChatGPT, который был разработан компанией OpenAI. Baidu AI, подразделение поисковой системы, ответственное за создание бота, заявило, что официального приложения для Ernie в настоящее время не существует.

“До официального объявления нашей компании все приложения Ernie, которые вы видите в App Store или других магазинах, являются поддельными”, - говорится в сообщении.

А пока Ernie доступен лишь пользователям, которые подали заявку и получили к нему коды доступа.

Apple пока что не дала комментариев по этой ситуации.

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