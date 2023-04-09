В интернет слили «живые» фото субфлагманского Xiaomi Poco F5 Pro

Ожидается, что Xiaomi выпустит свою новую серию «убийц флагманов» Poco F5 к концу этого месяца. В сети появилась новая утечка, демонстрирующая дизайн грядущего Poco F5 Pro.

Мы видим заднюю панель смартфона. Это вариант с корпусом белого цвета.

Poco F5 Pro очень похож на смартфон Redmi K60 , который поступил в продажу в Китае в январе этого года. Не исключено, что мы опять имеем дело с ребрендингом.

ferra.ru