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ITHome: Huawei разрабатывает смартфон Enjoy 60X с батареей на 7000 мАч

Китайский IT-гигант Huawei готовится представить новый смартфон Enjoy 60X, главной особенностью которого является аккумулятор с большой емкостью 7000 мАч. Об этом сообщает издание ITHome, ссылаясь на анонимного китайского инсайдера.

ITHome: Huawei разрабатывает смартфон Enjoy 60X с батареей на 7000 мАч
© газета.ру

Отмечается, что кроме мощной батареи новинка получит большой экран с диагональю почти семь дюймов. Таким образом Enjoy 60X станет смартфоном Huawei с самым большим аккумулятором и одним из самых больших дисплеев.

Вместе с Enjoy 60X китайский вендор представит младшую модель Enjoy 60, о которой известно гораздо больше. По данным ITHome, эта новинка получит фирменный процессор Kirin 710A, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной. За автономность Enjoy 60 будет отвечать аккумулятор с уже меньшей емкостью 6000 мАч.

ITHome утверждает, что Enjoy 60 и Enjoy 60X будут представлены в Китае уже 17 апреля 2023 года. О выходе устройств в других странах информации нет.

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