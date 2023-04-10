Ежедневная аудитория Telegram в России превысила 50 млн человек

По итогам февраля ежедневная аудитория (DAU) Telegram в России составила 50,2 млн. Мессенджер стал третьим по этому показателю после «ВКонтакте» и YouTube, сообщает Ferra со ссылкой на данные Mediascope Cross Web.
«ВКонтакте» собрала ежедневно 53,3 млн пользователей, а видеосервис YouTube — 51,3 млн, аудитория «Дзена» насчитывала 24,3 млн, а TikTok -32,6 млн человек. В целом ежедневная аудитория рунета оценивается в 95 млн пользователей.
Месячная аудитория (MAU) Telegram достигла 75,1 млн человек. По данным TGStat Agency, суммарное количество неуникальных подписчиков русскоязычных Telegram-каналов в 2022 году выросло вдвое — с 1 млрд до 2 млрд.
Соглассно исследованию Mediascope, средний житель России в возрасте от 18 до 24 лет проводит в Telegram полчаса в день. В списке самых популярных каналов лидируют новостные, при этом молодая аудитория, в отличие от более возрастной, читает также много развлекательных пабликов.