Ежедневная аудитория Telegram в России превысила 50 млн человек

По итогам февраля ежедневная аудитория (DAU) Telegram в России составила 50,2 млн. Мессенджер стал третьим по этому показателю после «ВКонтакте» и YouTube, сообщает Ferra со ссылкой на данные Mediascope Cross Web.

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«ВКонтакте» собрала ежедневно 53,3 млн пользователей, а видеосервис YouTube — 51,3 млн, аудитория «Дзена» насчитывала 24,3 млн, а TikTok -32,6 млн человек. В целом ежедневная аудитория рунета оценивается в 95 млн пользователей.

Месячная аудитория (MAU) Telegram достигла 75,1 млн человек. По данным TGStat Agency, суммарное количество неуникальных подписчиков русскоязычных Telegram-каналов в 2022 году выросло вдвое — с 1 млрд до 2 млрд.