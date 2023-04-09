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12 минут назад

В Китае разработали собственный 32-ядерный процессор Loongson 3D5000

Газета.Ru

Китайский разработчик микроэлектроники Loongson представил флагманский процессор Loongson 3D5000 с 32 ядрами, способными работать на частоте до 2 ГГц. Об этом сообщает издание WccfTech.

В Китае разработали собственный 32-ядерный процессор
Фото: LoongsonLoongson

Главной особенностью 3D5000 является уникальная архитектура LoongArch. Благодаря ей новый процессор, как уверяет производитель, работает до четырех раз быстрее аналогичных решений на архитектуре ARM.

3D5000 имеет 64 МБ кеш-памяти L3, поддержку восьми каналов оперативной памяти типа DDR4, а также систему синхронизации с другими процессорами Loongson. В общем сложности на одной плате можно разместить до четырех 3D5000 и получить 128-ядерную систему. По заявлению Loongson, процессор 3D5000 имеет вычислительную мощность до одного 1 терафлопса.

Loongson 3D5000 позиционируется как решение для серверных компьютеров.

Первыми новый процессор получат китайские госкомпании. О сроках появления 3D5000 в свободной продаже не сообщается. В WccfTech считают, что, если это и случится, стоить китайский процессор будет «целое состояние».

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