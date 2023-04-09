В Китае разработали собственный 32-ядерный процессор

Китайский разработчик микроэлектроники Loongson представил флагманский процессор Loongson 3D5000 с 32 ядрами, способными работать на частоте до 2 ГГц. Об этом сообщает издание WccfTech.

Фото: Loongson Loongson

Главной особенностью 3D5000 является уникальная архитектура LoongArch. Благодаря ей новый процессор, как уверяет производитель, работает до четырех раз быстрее аналогичных решений на архитектуре ARM.

3D5000 имеет 64 МБ кеш-памяти L3, поддержку восьми каналов оперативной памяти типа DDR4, а также систему синхронизации с другими процессорами Loongson. В общем сложности на одной плате можно разместить до четырех 3D5000 и получить 128-ядерную систему. По заявлению Loongson, процессор 3D5000 имеет вычислительную мощность до одного 1 терафлопса.

Loongson 3D5000 позиционируется как решение для серверных компьютеров.