Температура поверхности Мирового океана достигла рекорда

Температура поверхности Мирового океана поднялась до рекордных 21,1 градуса, пишет Тhe Guardian со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (США).

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Исследователи напомнили, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году. Температура поверхности составила 21 градус.

По словам климатологов, в предшествующие три года повышение температуры воды сдерживало такое явление, как Ла-Нинья - похолодание в центральной и восточной частях Тихого океана.

На смену ему пришел период потепления экваториальных вод Эль-Нинья, который может оказать существенное влияние на климат, предупредили специалисты.

В верхних слоях Мирового океана, пояснили эксперты, аккумулируется все больше тепла. Это может привести к активному таянию ледников, подъему уровня океана, а также к частым штормам.