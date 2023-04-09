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34 минуты назад

Киберэксперт Бедеров рассказал о способе взлома WhatsApp при помощи QR-кода

Газета.Ru

Злоумышленник может получить доступ к чужому аккаунту WhatsApp, подсунув жертве собственный QR-код для авторизации в веб-версии мессенджера. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Киберэксперт рассказал о способе взлома WhatsApp при помощи QR-кода
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Для авторизации в веб-версии WhatsApp пользователь должен при помощи мобильного приложения отсканировать QR-код, который отображается на экране компьютера при переходе по ссылке web.whatsapp.com. Если злоумышленник заставит жертву отсканировать QR-код, сгенерированный на своем компьютере, то он получит доступ к чужому аккаунту», – объяснил Бедеров.

По его словам, мотивировать человека отсканировать чужой QR-код можно посредством социальной инженерии.

«Это можно сделать, например, через администратора корпоративной сети. В этом случае, администратор подменит официальный сайт мессенджера на поддельный. Также это можно сделать через отправку жертве сообщения якобы от лица администрации WhatsApp», – сказал эксперт.

Бедеров утверждает, что данная схема неоднократно использовалась на практике для компрометации политиков и управленцев различных компании. По его словам, на GitHub и в даркнете существуют даже такие инструменты, которые частично автоматизируют фишинг в рамках обсуждаемой схемы.

«Взлом чужого WhatsApp – очень дорогая и востребованная услуга в даркнете. Как правило, за нее берутся баснословные деньги, хотя по факту процедура заключается в применении относительно простых приемов социальной инженерии», – добавил Бедеров.

По словам эксперта, чтобы защитить свой аккаунт в WhatsApp от подобного взлома, нужно установить в настройках мессенджера двухфакторную авторизацию. Не лишним, по его словам, будет отключить хранение переписок на сервере WhatsApp – так злоумышленник не получит ценную информацию, даже если доберется до чужого аккаунта.

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