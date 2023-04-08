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Ученые предупредили о риске паркинсонизма из-за воды с марганцем

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что вода в Центральной долине Калифорнии содержит чрезмерное количество марганца, что может привести к когнитивным и двигательным нарушениям, а также к симптомам, сходным с болезнью Паркинсона у взрослых. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.

Ученые предупредили о риске паркинсонизма из-за воды с марганцем
© Pexels

Марганец является естественным элементом, который в составе различных соединений встречается в источниках воды и в небольших количествах он необходим для здоровья человека. Но чрезмерное воздействие марганца в питьевой воде может привести к неврологическим симптомам: тремору, ригидности мышц и проблемам с развитием у детей, а также повреждению печени и почек.

Исследование показало, что в Центральной долине самая высокая концентрация марганца наблюдается в частных колодезных системах: более половины исследованных колодцев имели повышенный уровень марганца. Тем не менее, исследователи также обнаружили его в системах общественного водоснабжения в опасных концентрациях.

Особенно выраженные проблемы имеют люди с низким доходом. В неблагополучных районах почти 89% жителей употребляли воду, загрязненную марганцем.

Ученые надеются, что их исследование приведет к субсидированию покупки фильтров от марганца для людей снизким доходом.

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