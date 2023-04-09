Компания HTC представила новый смартфон

Тайваньский производитель электроники HTC представил в Африке новый смартфон начального уровня Wildfire E3 Lite. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Фото: НТС НТС

Смартфон получил 6,5-дюймовый экран с разрешение HD+ (720 на 1600 пикселей) и частотой обновления 60 Гц, восьмиядерный процессор Unisoc SC9863 с максимальной тактовой частотой 1,6 ГГц, а также до 4 ГБ оперативной и до 64 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 10 Вт. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 12.

Еще смартфон получил пятимегапиксельную фронтальную камеру, а также две задние камеры на 13 МП и 2 МП. Последний модуль служит для определения глубины сцены. Также на блоке камер имеется стандартная светодиодная вспышка.