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7 минут назад

Компания HTC представила новый смартфон

Газета.Ruиещё 2

Тайваньский производитель электроники HTC представил в Африке новый смартфон начального уровня Wildfire E3 Lite. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Компания HTC представила новый смартфон
Фото: НТСНТС

Смартфон получил 6,5-дюймовый экран с разрешение HD+ (720 на 1600 пикселей) и частотой обновления 60 Гц, восьмиядерный процессор Unisoc SC9863 с максимальной тактовой частотой 1,6 ГГц, а также до 4 ГБ оперативной и до 64 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 10 Вт. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 12.

Еще смартфон получил пятимегапиксельную фронтальную камеру, а также две задние камеры на 13 МП и 2 МП. Последний модуль служит для определения глубины сцены. Также на блоке камер имеется стандартная светодиодная вспышка.

Wildfire E3 Lite представлен в двух версиях: с модулями памяти на 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Когда новинка поступит в продажу и сколько она будет стоить, не сообщается. В GizmoChina, опираясь на спецификации, утверждают, что Wildfire E3 Lite – это смартфон начального уровня, то есть стоить он будет в районе $100-150.

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