Просмотр ленты в TikTok связали с психическими расстройствами

Психологи обнаружили связь между переживанием потока в социальных сетях и психическими проблемами. Поток — это состояние полного погружения в деятельность, когда человек не замечает ничего вокруг.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Исследователи выяснили, что чем чаще пользователи TikTok и других соцсетей испытывают чувство потока, тем выше у них уровень тревожности и депрессии.

В исследовании участвовали студенты из США и Канады, которые регулярно пользуются TikTok и другими соцсетями. Они заполняли онлайн-опросник, в котором оценивали свою склонность к переживанию потока на этих платформах, а также свое психическое состояние.