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22 минуты назад

Просмотр ленты в TikTok связали с психическими расстройствами

Ferra.ru

Психологи обнаружили связь между переживанием потока в социальных сетях и психическими проблемами. Поток — это состояние полного погружения в деятельность, когда человек не замечает ничего вокруг.

Просмотр ленты в TikTok связали с психическими расстройствами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи выяснили, что чем чаще пользователи TikTok и других соцсетей испытывают чувство потока, тем выше у них уровень тревожности и депрессии.

В исследовании участвовали студенты из США и Канады, которые регулярно пользуются TikTok и другими соцсетями. Они заполняли онлайн-опросник, в котором оценивали свою склонность к переживанию потока на этих платформах, а также свое психическое состояние.

Авторы исследования предполагают, что связь может объясняться тем, что социальные сети отвлекают от реальных проблем и не дают возможности развивать социальные навыки. Также они отмечают, что поток может приводить к зависимости от социальных сетей и снижению самооценки.

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