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49 минут назад

Биологи выяснили, как могли выглядеть ранние шерстистые мамонты

Газета.Ru

Ученые из Центра палеогенетики в Стокгольме выяснили, что густой мех, маленькие уши и внушительные жировые отложения появились у ранних шерстистых мамонтов, но были менее выражены. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Биологи выяснили, как могли выглядеть ранние шерстистые мамонты
Фото: Kurzon/Tracy O/WikimediaKurzon/Tracy O/Wikimedia

У шерстистых мамонтов есть характерные морфологические особенности: густой мех, маленькие уши, а также незаметные снаружи особенности жирового обмена и восприятия холода.

Исследователи сравнили геномы 23 сибирских шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius) с геномами 28 современных азиатских слонов (Elephas maximus) и африканских слонов (Loxodonta).

Ученые обнаружили, что шерстистые мамонты развили сухую ушную серу и уменьшили запах тела. А определяющие черты вида присутствовали более 700 тысяч лет назад, когда шерстистый мамонт отделился от степного мамонта (Mammuthus trogontherii). Тем не менее на протяжении последующих лет эти черты эволюционировали, став гораздо выраженнее.

Также ученые нашли некоторые гены, связанные с метаболизмом и накоплением жира, которые встречаются у других арктических видов, например, у северных оленей и белых медведей. Это означает, что у неродственных видов существуют похожие генетические адаптации к холодному климату.

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