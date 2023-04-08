Ученые нашли четыре подтипа аутизма

Ученые из Медицинского колледжа Уэйл Корнелл выяснили, что людей с расстройствами аутистического спектра можно разделить на четыре различных подтипа в зависимости от активности их мозга и поведения. Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience.
Ученые использовали машинное обучение для анализа снимков головного мозга 299 пациентов с аутизмом и 907 людей без аутизма. Они обнаружили паттерны мозговых связей, связанные с поведенческими чертами у людей с аутизмом: вербальными способностями, навыками общения и повторяющимся поведением. Это позволило выявить четыре группы пациентов.
Две группы имели вербальный интеллект выше среднего. В одной из них чаще встречались социальные нарушения, но было меньше проявлений повторяющегося поведения, а у второй — наоборот.
Две другие группы имели серьезные социальные нарушения и повторяющиеся поведение, но в одной вербальный интеллект был высоким, а в другой — низким.
Ученые также выявили генетические отличия в группах пациентов, что в будущем позволит подбирать более эффективное лечение.
Ранее авторы исследования использовали аналогичные методы для выявления четырех биологически различных подтипов депрессии. Они также показали, что эти подгруппы по-разному реагируют на различные методы лечения депрессии, и выявили оптимальные стратегии лечения.